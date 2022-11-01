مجتمع
المغربي يستهلك 176 بيضة في السنة
يستهلك المغاربة 176 بيضة للفرد في السنة، وما يزيد عن 16 كيلوغراما. وأفادت معطيات تم الكشف عنها لمناسبة انعقاد النسخة 23 لمعرض قطاع الدواجن بمعرض مكتب الصرف بالبيضاء، أن القطاع يغطي كل احتياجات بيض الاستهلاك والدواجن، ما يمثل 55 في المائة من الاستهلاك الإجمالي لكل أصناف اللحوم.أكمل القراءة »
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