مجتمع
تجار يحتكرون بذور الحبوب بالزمامرة
فلاحون اقتنوها بـ 800 درهم للقنطار ومطالب بالتحقيق في صفقة التفويت اختفت البذور المنتقاة للحبوب الرفيعة الجودة من المركز الجهوي “سوناكوس” بالزمامرة التابع ترابيا لإقليم سيدي بنور، دون معرفة الأسباب وخصوصا بذور القمح الصلب ( من نوع كاريوكا )، وبذور القمح الطري ( من نوع راضية )،أكمل القراءة »
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