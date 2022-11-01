الرياضة
فصل جديد في نزاع آسفي والسكتيوي
النزاعات حكمت للمدرب بـ 30 مليونا بعد مطالبته بـ 300 دخل النزاع بين أولمبيك آسفي ومدربه السابق عبد الهادي السكتيوي، فصلا جديدا، بعدما حكمت له غرفة النزاعات بتعويض مالي قدره 30 مليونا. ووفق مصدر «الصباح»، فإن الفريق توصل بالحكم، منتصف الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يبادر إلىأكمل القراءة »
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