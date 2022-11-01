مجتمع
مطالب بمراجعة قوانين حوادث الشغل
انتقد الاتحاد المغربي للشغل، تأخر الحكومة في مراجعة أو إعداد تشريعات خاصة بمنظومة الحوادث المصلحية والأمراض المهنية، وطب الشغل والصحة والسلامة والوقاية من حوادث الشغل بالإدارات العمومية. وأكدت مينة حمداني، مستشارة الاتحاد المغربي للشغل، بالغرفة الثانية، ردا على جواب الوزيرة غيثة مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنأكمل القراءة »
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