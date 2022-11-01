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اذاعة وتلفزيون

لمجرد يتخطى 14 مليون متابع

منذ 3 دقائق
 تخطى سعد لمجرد، حاجز 14 مليون متابع على صفحته الرسمية على “إنستغرام”. وكتب لمجرد تدوينة على “انستغرام”، معلنا فيها الخبر، قبل أن يعبر عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، ويوجه شكره لجمهوره ومحبيه حول العالم. وجاء في التدوينة التي حظيت بتفاعل الكثيرين، منهم فانون ومشاهير “14 مليون متابع،أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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