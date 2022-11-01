الرياضة
تتويج مغربي بماراثون البيضاء
كينية تحسم سباق الإناث وإشادة كبيرة بتطور المستوى التنظيمي نال العداء المغربي سمير جوهر، أول أمس (الأحد)، لقب الدورة 13 للماراثون الدولي للبيضاء، بعد قطعه مسافة السباق في ساعتين و12 دقيقة و27 ثانية، في دورة شهدت إشادة كبيرة بالمستوى التنظيمي، الذي عرف تطورا ملحوظا. وتفوق جوهر علىأكمل القراءة »
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