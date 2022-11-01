الصباح الفني
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حذاء يضاعف سرعة المشي كشف مهندسون في شركة “شيفت روبوتيكس» النقاب عن «أسرع حذاء في العالم»، مدعين أنه يزيد من سرعة المشي بنسبة 250 بالمائة. وأطلق على الحذاء اسم “مون ووكرز»، ويأتي بـثماني عجلات مزودة بمحركات كهربائية صغيرة، ويزيد سرعة المشي إلى 7 أميال (11 كيلومتر فيأكمل القراءة »
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