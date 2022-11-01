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الصباح الفني

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منذ 14 دقيقة
حذاء‭ ‬يضاعف‭ ‬سرعة‭ ‬المشي كشف‭ ‬مهندسون‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬شيفت‭ ‬روبوتيكس‮»‬‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أسرع‭ ‬حذاء‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬مدعين‭ ‬أنه‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬المشي‭ ‬بنسبة‭ ‬250‭ ‬بالمائة‭. ‬وأطلق‭ ‬على‭ ‬الحذاء‭ ‬اسم‭ “‬مون‭ ‬ووكرز‮»‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬بـثماني‭ ‬عجلات‭ ‬مزودة‭ ‬بمحركات‭ ‬كهربائية‭ ‬صغيرة،‭ ‬ويزيد‭ ‬سرعة‭ ‬المشي‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬أميال‭ (‬11‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 14 دقيقة


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