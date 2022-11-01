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ريموند والصويري يشعلان الأندلسيات الأطلسية
الصويرة تعيد اكتشاف الأنغام المنسية و”هابيوت” مفاجأة الدورة عادت الفنانة ريموند البيضاوية لتخطف الأضواء من جديد خلال الأمسية الختامية لمهرجان الأندلسيات الأطلسية الذي أسدل الستار على فعاليات دورته الثامنة عشرة مساء أول أمس (السبت) بالصويرة. الفنانة المخضرمة عرفت حفلتها التي احتضنتها الخيمة الكبرى حضورا قياسيا فاق 13أكمل القراءة »
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