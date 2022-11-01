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الصباح الفني

‭”‬الأربعين‭” ‬الأكثر‭ ‬مشاهدة

منذ دقيقتين
بيغ‭ ‬رفقة‭ ‬باي‭ ‬خلال‭ ‬التحضير‭ ‬للألبوم‭             (‬خاص‭)‬
تمكن‭ ‬ألبوم‭ “‬الأربعين‭” ‬للرابور‭ “‬دون‭ ‬بيغ‭”‬،‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬الرتب‭ ‬الأولى‭ ‬لقائمة‭ ‬الألبومات‭ ‬الأكثر‭ ‬مشاهدة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ “‬أنغامي‭”.‬ وحقق‭ ‬الألبوم‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬التطبيق‭ ‬منذ‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬إطلاقه،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يحمل‭ ‬عدة‭ ‬مفاجآت،‭ ‬منها‭ ‬ديو‭ ‬مع‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الأميركي‮ ‬‭”‬The Game‭”‬‮ ‬وديو‭ ‬مع‭ ‬فنان‭ ‬الراب‭ ‬المصري‭ ‬مروان‭ ‬موسى،‭ ‬وتريو‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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