الصباح الفني
”الأربعين” الأكثر مشاهدة
تمكن ألبوم “الأربعين” للرابور “دون بيغ”، من احتلال الرتب الأولى لقائمة الألبومات الأكثر مشاهدة على تطبيق “أنغامي”. وحقق الألبوم نجاحا كبيرا على التطبيق منذ الساعات الأولى على إطلاقه، علما أنه يحمل عدة مفاجآت، منها ديو مع مغني الراب الأميركي ”The Game” وديو مع فنان الراب المصري مروان موسى، وتريوأكمل القراءة »
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