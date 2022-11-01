الرياضة
المليوي وناقوس يقودان “ريمونتادا” المحمدية
أنقذا فريقهما من الهزيمة أمام تطوان ومدربهما روكي من الإقالة والأمن يتفادى كارثة قاد المهاجمان أسامة المليوي وعبد الرزاق ناقوس، “ريمونتادا” فريقهما شباب المحمدية في مباراة المغرب التطواني، أول أمس (الأحد)، في ختام الدورة السابعة من بطولة القسم الأول لكرة القدم، والتي انتهت لصالح المحمدية بأربعة أهدافأكمل القراءة »
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