الصباح الفني
”بنت الستاتي” تروج لجديدها
أعلنت مغنية الراب إلهام العرباوي المعروفة باسم “إيلي” و”بنت الستاتي”، من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، عودتها إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة. وقالت “إيلي” إنها تستعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان souvenir اختارت أن تروجها من خلال صفحتها على “إنستغرام”، إذ نشرت “البوستر” الرسمي لها، ارفقتهأكمل القراءة »
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