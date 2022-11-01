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الصباح الفني

‭”‬بنت‭ ‬الستاتي‭” ‬تروج‭ ‬لجديدها

منذ دقيقتين
‭"‬إيلي‭" (‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬مغنية‭ ‬الراب‭ ‬إلهام‭ ‬العرباوي‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ “‬إيلي‭” ‬و‭”‬بنت‭ ‬الستاتي‭”‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدوينة‭ ‬نشرتها‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭.‬ وقالت‭ “‬إيلي‭” ‬إنها‭ ‬تستعد‭ ‬لطرح‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‮ ‬souvenir‮ ‬اختارت‭ ‬أن‭ ‬تروجها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬نشرت‭ “‬البوستر‭” ‬الرسمي‭ ‬لها،‭ ‬ارفقته‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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