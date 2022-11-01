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الرياضة

الجامعة تسابق الزمن لتأهيل الغازي

منذ 15 ثانية
لاعب إيندهوفن يبحث عن فرصة اللعب للأسود كشفت مصادر متطابقة، أن إدارة الجامعة تبذل مساعي حثيثة لتغيير جنسية أنور الغازي الرياضية، حتى يتسنى له الانضمام إلى المنتخب الوطني، سواء في مونديال قطر 2022، أو خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023. ووفق إفادة المصادر نفسها، فإنأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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