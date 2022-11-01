ملف الصباح
حاتم: أمر مقلق للغاية
حاتم عريب * < السلاح الناري تتم حيازته وفقا لشروط، ويخضع طالبه لإجراءات مشددة وأبحاث تدخل ضمن خانة السرية، ولا يحصل على الترخيص إلا بعد المرور عبر مجموعة من المراحل، لكن في الحقيقة بات الأمر مقلقا للغاية، ولهذا أصبح من الضروري البحث عن صيغ جديدة للحد منأكمل القراءة »
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