الرياضة
إصلاحات مهمة بملعب العبدي
استفاد ملعب بن امحمد العبدي بالجديدة من عدة إصلاحات، همت العديد من مرافقه، إذ كان مرشحا لاحتضان فعاليات المجموعة الثانية من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية النسوية، الممتدة من 30 أكتوبر الماضي إلى 13 نونبر الجاري، لكن تعثر أشغال تثبيت أعمدة الإنارة وإنهاء أشغال تثنية شارع المسيرة المارأكمل القراءة »
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