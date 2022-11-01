الرياضة
اعتقال 9 أشخاص بالعروي بسبب الشغب
تسببت أحداث شغب شهدتها مباراة هلال الناظور وضيفه نهضة زايو، أول أمس (الأحد)، لحساب الدورة السادسة من بطولة القسم الثاني هواة، في توقفها لدقائق. وانطلقت أحداث الشغب بمدرجات ملعب مولاي رشيد بالعروي، قبل نهاية الشوط الأول، بين جمهور الفريقين بتبادل الرشق بالحجارة، ما أدى بالعديد من المتفرجينأكمل القراءة »
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