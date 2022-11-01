الرياضة
أوشلا ينتقد التحكيم بعد هزيمة مكناس
الجمعية المنصورية حسم المباراة بهدف متأخر والحكم رفض هدفين لـ «الكوديم» مني النادي المكناسي بهزيمة بملعبه، بهدف لصفر، أمام الجمعية المنصورية، نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل الهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة، بواسطة أنس الرويندي، لحساب الجولة السادسة من منافسات القسم الوطني هواة. وتعتبر هذه الهزيمة، الثانيةأكمل القراءة »
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