الرياضة
أسود القاعة يواجهون أوزبكستان
سيواجه المنتخب الوطني داخل القاعة نظيره الأوزباكستاني في سابع وثامن نونبر الجاري في الرباط، في سياق استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. وألغى المنتخب الوطني مشاركته في دوري دولي في رومانيا في آخر لحظة، بسبب ضعف المنتخبات المشاركة، ليقرر بعد ذلك خوض مباراتين إعداديتين أمام أوزباكستان. ويعد المنتخب الأوزباكستاني،أكمل القراءة »
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