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الرياضة

40 مليارا لتأهيل مركب الرباط

منذ 12 ثانية
الحكومة رصدت منها 23 مليارا في مشروع قانون مالية 2023 تحضيرا لاحتضان «كان 2025» رصدت الحكومة المغربية 40 مليارا لإعادة تأهيل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قصد تحضيره لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر أن يترشح لاحتضانها المغرب في 2025. وتضمنت مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار،أكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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