الرياضة
40 مليارا لتأهيل مركب الرباط
الحكومة رصدت منها 23 مليارا في مشروع قانون مالية 2023 تحضيرا لاحتضان «كان 2025» رصدت الحكومة المغربية 40 مليارا لإعادة تأهيل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قصد تحضيره لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر أن يترشح لاحتضانها المغرب في 2025. وتضمنت مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا