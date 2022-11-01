الرياضة
الإصابات تواصل إضعاف الأسود
النصيري وبونو يعانيان إصابة سابقة وبوفال يشكو ألما في العضلة الضامة كشف التقرير الطبي ليوسف النصيري، لاعب إشبيلية الإسباني، تعرضه لإصابة في الجهة الخلفية للفخذ الأيسر، أجبرته على مغادرة المباراة، التي خاضها فريقه أمام كوبنهاغن الدنماركي، لحساب الجولة الخامسة من عصبة الأبطال الأوربية. وعلمت “الصباح”، أن التقريرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا