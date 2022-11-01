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وطنية

سقوط “إمبراطورية الدلاح” بزاكورة

منذ دقيقة واحدة
الخوف من تكرار سيناريو “ثورة العطش” يدفع إلى تخفيض كبير للإنتاج من المرتقب أن يكون «دلاح» زاكورة، عملة نادرة الموسم الفلاحي الجاري، بعد أن فاق الإنتاج الموسم الماضي حاجيات الاستهلاك الداخلي والتصدير، إذ فسدت كميات غير محدودة منه، وخفض المنتجون السعر إلى مستويات غير مسبوقة، من أجلأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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