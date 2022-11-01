مجتمع
1050 مستفيدا من قافلة طبية بالوليدية
نظمت الجمعية السملالية السلالية بالوليدية قافلة طبية، أخيرا، بشراكة مع الجمعية المغربية لرعاية الصحة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتحت إشراف عمالة إقليم سيدي بنور، وباشوية الوليدية، قافلة طبية استفاد منها أكثر من 1050 من الأطفال والرجال والنساء، من سكان الوليدية والمناطق المجاورة، من بينهم أطفال مؤسسة الشريفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا