وطنية
المخارق يتشبث بالزيادة العامة في الأجور
التحق الاتحاد المغربي للشغل، بجبهة الرافضين للعرض الحكومي بشأن مقترحات تحسين الدخل، وتخفيض الضريبة، التي حملتها الحكومة لأطراف الحوار الاجتماعي، وأعلنت إدراجها في مشروع القانون المالي. وأعلن الاتحاد، على غرار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثه بالزيادة العامة في الأجور، وفق مطالب المركزية النقابية، التي طالبت بزيادة عامة فيأكمل القراءة »
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