حوادث
محلات تدليك… الاتجار في البشر
مسيروها استباحوا أجساد شابات وقاصرات وجنايات تلف أعناقهم لم تعد الدعارة وتجارة الجسد مقتصرة على شكلها التقليدي بمحلات معدة للرثة والراقية منها بأحياء أو مدن اشتهرت بها، بل تطورت تدريجيا لتمتد لفضاءات خاصة لاستقطاب زبناء اللذة، مفتوحة للعموم أو مغلفة بستار نشاط تمويهي، على غرار محلات تدليكأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا