افتتاحية
الياقات البيضاء
نكتشف، عن طريق الصدفة أو بفعل فاعل، أن أصحاب “الياقات البيضاء” الذين يعيشون بيننا، هم أكثر مما نتصور. كثيرون هؤلاء “العارفون بتقنيات أكل المال العام بالشوكة والسكين”، وموجودون بيننا بالعدد الذي يجعلهم ينتظمون في كتل ومجموعات وشبكات، تتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات حول أسهل الطرق وأبسطها للتحايل علىأكمل القراءة »
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