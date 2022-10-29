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ملف الصباح

انتــقـــائيــة غــامضـــة بفــــاس

منذ 58 ثانية
استثناء مواقع يطرح استفهامات ومطالب بمداومة اليقظة والردع باشرت السلطات بفاس حملة جديدة لتحرير الملك العام من محتليه، من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم و”الفراشة” سيما بعد قدوم رجال سلطة جدد. لكنها لم ترق لمستوى تطلعات الفاسيين أمام ما يشوبها من انتقائية واستثناء شوارع وفضاءات من هذهأكمل القراءة »

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منذ 58 ثانية


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