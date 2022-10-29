fbpx
ملف الصباح

الحراق: الحوار بدل الإذلال

منذ دقيقتين
< هناك مقاه تم إخبار أصحابها وهناك أخرى لم تخبر، نقر أن هناك تجاوزات من قبل بعض المقاهي والمطاعم . فالكل يتحمل المسؤولية في هذه الفوضى التي يعرفها استغلال الملك العام، والتي تعزى أساسا إلى غياب القاعدة القانونية التي سيستند عليها المهنيون، فلا وجود لقانون منظم للاستغلالأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى