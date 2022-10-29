ملف الصباح
الحراق: الحوار بدل الإذلال
< هناك مقاه تم إخبار أصحابها وهناك أخرى لم تخبر، نقر أن هناك تجاوزات من قبل بعض المقاهي والمطاعم . فالكل يتحمل المسؤولية في هذه الفوضى التي يعرفها استغلال الملك العام، والتي تعزى أساسا إلى غياب القاعدة القانونية التي سيستند عليها المهنيون، فلا وجود لقانون منظم للاستغلالأكمل القراءة »
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