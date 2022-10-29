ملف الصباح
سلطة القائد أقوى من القاضي
الأول ينفذ حملات مباغتة تتخللها اختلالات والثاني تخشاه السلطة لأن مساطره طويلة بالرجوع إلى قانون التعمير والبناء، فإن جميع المخالفات المتعلقة بالبناء أي ما يهم الهدم تثبت بالمحاضر وهناك إشراف النيابة العامة على عملية الهدم وهناك إحالة على المحكمة المختصة لمراقبة شرعية المسطرة، ثم إصدار حكم فيأكمل القراءة »
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