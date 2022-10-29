الرياضة
غيابات بالجيش في العصبة النسوية
الفريق يواجه سيمبا غدا بملعب مولاي الحسن تتجه أنظار عشاق كرة القدم النسوية إلى ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، غدا (الأحد)، لمتابعة عصبة الأبطال الإفريقية، التي يحتضنها المغرب إلى غاية 13 نونبر المقبل. ويستهل ممثل كرة القدم النسوية الجيش الملكي المنافسة، بمواجهة سيمبا كوينز التنزاني، غدا (الأحد)أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا