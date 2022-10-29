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الرياضة

تضارب حول حظوظ الأسود بالمونديال

منذ دقيقتين
Morocco's coach Herve Renard gives his instructions during the 2019 Africa Cup of Nations (CAN) Group B football match between South Africa and Morocco at the Al Salam Stadium in the Egyptian capital Cairo on July 1, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
رونار يستبعد تأهلهم والبنزرتي والإبراهيمي يؤكدان قدرتهم على ذلك تتضارب الآراء حول حظوظ الأسود في مونديال قطر، الذي ينطلق بعد أقل من شهر. وفيما يرى الفرنسي هيرفي رونار، المدرب السابق للمنتخب الوطني، أن منتخب تونس يتوفر على حظوظ أوفر للعبور إلى الدور الثاني، لتوفره على لاعبين لديهمأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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