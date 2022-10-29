الرياضة
تضارب حول حظوظ الأسود بالمونديال
رونار يستبعد تأهلهم والبنزرتي والإبراهيمي يؤكدان قدرتهم على ذلك تتضارب الآراء حول حظوظ الأسود في مونديال قطر، الذي ينطلق بعد أقل من شهر. وفيما يرى الفرنسي هيرفي رونار، المدرب السابق للمنتخب الوطني، أن منتخب تونس يتوفر على حظوظ أوفر للعبور إلى الدور الثاني، لتوفره على لاعبين لديهمأكمل القراءة »
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