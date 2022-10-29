مجتمع
الوكيل العقاري محور لقاء تواصلي بالجديدة
صابر: القانون المنظم للمهنة في سبات عميق بالأمانة العامة للحكومة تدارست مجموعة من الجمعيات الجهوية المهنية للوكلاء العقاريين، أخيرا، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة، آخر المستجدات المتعلقة بالوضعية المهنية للوكيل العقاري. وعرف اللقاء التواصلي، الذي اختير له عنوان “قطاع الخدمات العقارية وتحديات تحقيق الاستدامة”، والمنظم من قبلأكمل القراءة »
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