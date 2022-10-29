حوادث
المحامون يشلون المحاكم
حملوا وهبي مسؤولية حالة الاحتقان وهددوا بالتصعيد لن يحضر المحامون إلى المحاكم، الثلاثاء المقبل، بعد القرار الذي اتخذته جمعية هيآت المحامين بالمغرب، بشأن شل الحركة فيها، سواء في الجلسات أو الإجراءات الأخرى، في خطوة تصعيدية تنضاف إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، أخيرا، أمام وزارة العدل من قبلأكمل القراءة »
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