fbpx
حوادث

المحامون يشلون المحاكم

منذ 48 ثانية
حملوا وهبي مسؤولية حالة الاحتقان وهددوا بالتصعيد لن يحضر المحامون إلى المحاكم، الثلاثاء المقبل، بعد القرار الذي اتخذته جمعية هيآت المحامين بالمغرب، بشأن شل الحركة فيها، سواء في الجلسات أو الإجراءات الأخرى، في خطوة تصعيدية تنضاف إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، أخيرا، أمام وزارة العدل من قبلأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 48 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى