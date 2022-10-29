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مجتمع

سكان ممنوعون من الصرف الصحي

منذ 24 ثانية
خرج عدد من سكان دوار الرقيبات الملتحق حديثا بالمدار الحضري للجديدة، للاحتجاج على إقصائهم من برنامج التزود بشبكة الصرف الصحي المبرمج في إطار إعادة هيكلة الدواوير المحيطة بالمدينة. ونظم سكان الرقيبات بدواويره الثلاثة، الرقيبات 1 وأولاد إدريس 2 وأولاد البوهالي 3، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية شارك فيهاأكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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