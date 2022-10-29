مجتمع
سكان ممنوعون من الصرف الصحي
خرج عدد من سكان دوار الرقيبات الملتحق حديثا بالمدار الحضري للجديدة، للاحتجاج على إقصائهم من برنامج التزود بشبكة الصرف الصحي المبرمج في إطار إعادة هيكلة الدواوير المحيطة بالمدينة. ونظم سكان الرقيبات بدواويره الثلاثة، الرقيبات 1 وأولاد إدريس 2 وأولاد البوهالي 3، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية شارك فيهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا