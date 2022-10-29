مجتمع
شبكة لطفي تتهم ” كنوبس”
اتهمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة التي يرأسها علي لطفي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بسوء التسيير، وعلاج شخصيات نافذة في الخارج بتغطية المصاريف بنسبة 100 في المائة على حساب المنخرطين. وأكد لطفي أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” المكلفأكمل القراءة »
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