حوادث
سقوط “بيدوفيل” بتاونات
أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، على الوكيل العام بفاس، ذا سوابق في الأربعينات من عمره، بعد اعتقاله لتورطه في الاعتداء الجنسي على أطفال آخرهم يبلغ من العمر 12 سنة، فتك بجسده بحي أولاد سعيد ما تسبب له في جروح بالغة في دبره تطلبأكمل القراءة »
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