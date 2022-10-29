خاص
جامعة ابن كرير… بحث وابتكار
منصة غير مسبوقة للبحث العلمي وحاضنة للمختبرات ومراكز العلم والتقنية والرقمنة لا حدود للمشروع المعرفي والعلمي الضخم لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن كرير، ولا أجندة “واضحة” غير مواصلة السير في طريق البحث العلمي والابتكار والريادة في التكوين بأحدث المناهج والوسائل التطبيقية في العالم. منذ الزيارةأكمل القراءة »
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