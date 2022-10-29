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خاص

جامعة‭ ‬ابن‭ ‬كرير‭… ‬بحث‭ ‬وابتكار

منذ 16 ثانية
منصة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬وحاضنة‭ ‬للمختبرات‭ ‬ومراكز‭ ‬العلم‭ ‬والتقنية‭ ‬والرقمنة لا‭ ‬حدود‭ ‬للمشروع‭ ‬المعرفي‭ ‬والعلمي‭ ‬الضخم‭ ‬لجامعة‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬متعددة‭ ‬التخصصات‭ ‬التقنية‭ ‬بابن‭ ‬كرير،‭ ‬ولا‭ ‬أجندة‭ “‬واضحة‭” ‬غير‭ ‬مواصلة‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار‭ ‬والريادة‭ ‬في‭ ‬التكوين‭ ‬بأحدث‭ ‬المناهج‭ ‬والوسائل‭ ‬التطبيقية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬منذ‭ ‬الزيارة‭أكمل القراءة »

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