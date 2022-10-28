fbpx
الصباح الفني

دعم‭ ‬أمريكي‭ ‬لترميم‭ ‬قلعة‭ ‬طوريس‭ ‬

منذ 37 ثانية
170‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لإعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬للمعلمة‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬13‭ ‬ قدمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬دعما‭ ‬ماليا‭ ‬للحسيمة‭ ‬قدر‭ ‬بـ‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استثماره‭ ‬في‭ ‬ترميم‭ ‬قلعة‭ ‬طوريس،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬والتي‭ ‬يعود‭ ‬بناؤها‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬13‭. ‬وعرضت‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 37 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى