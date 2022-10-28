الصباح الفني
دعم أمريكي لترميم قلعة طوريس
170 ألف دولار لإعادة الاعتبار للمعلمة التي يعود تاريخها إلى القرن 13 قدمت الحكومة الأمريكية، دعما ماليا للحسيمة قدر بـ 170 ألف دولار، من أجل استثماره في ترميم قلعة طوريس، أحد أهم المواقع الأثرية بالمنطقة، والتي يعود بناؤها إلى القرن 13. وعرضت سفارة الولايات المتحدة فيأكمل القراءة »
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