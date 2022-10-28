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الصباح الفني

السينما‭ ‬الإسبانية‭ ‬بمهرجان‭ ‬آسا

منذ 17 دقيقة
حميد‭ ‬زيان‭  (‬خاص‭)‬
ستحل‭ ‬السينما‭ ‬الإسبانية‭ ‬ضيفة‭ ‬شرف‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬السينمائي‭ ‬بآسا‭ ‬الزاك،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬آسا‭ ‬للسينما‭ ‬والمسرح،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬المغربية‭”‬،‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬ثالث‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭.‬ وسيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقة‭ ‬رسمية‭ ‬للأفلام‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التظاهرة،‭ ‬إذ‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭أكمل القراءة »

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منذ 17 دقيقة


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