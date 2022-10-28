الصباح الفني
السينما الإسبانية بمهرجان آسا
ستحل السينما الإسبانية ضيفة شرف على فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان السينمائي بآسا الزاك، المنظم من قبل جمعية آسا للسينما والمسرح، تحت شعار “الاستثمار في السينما المغربية”، من 31 أكتوبر الجاري إلى غاية ثالث نونبر المقبل. وسيتم تنظيم مسابقة رسمية للأفلام المشاركة في التظاهرة، إذ وقع الاختيارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا