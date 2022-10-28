اذاعة وتلفزيون
المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات بالعرائش
أنطلقت بالعرائش فعاليات الدورة 11 من المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات، من تنظيم جمعية اللوكوس للسياحة المستدامة. وقال المنظمون إن النسخة الجديدة من المهرجان تسعى إلى أن تدمج ثقافات فنية لإثنيات مختلفة من قارات مختلفة، بما يجعله مهرجانا يجسد أهدافه الرئيسية المعلنة باعتباره مهرجانا لتلاقح الثقافات، مشيرين إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا