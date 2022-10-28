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المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات بالعرائش

منذ 17 دقيقة
أنطلقت بالعرائش فعاليات الدورة 11 من المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات، من تنظيم جمعية اللوكوس للسياحة المستدامة. وقال المنظمون إن النسخة الجديدة من المهرجان تسعى إلى أن تدمج ثقافات فنية لإثنيات مختلفة من قارات مختلفة، بما يجعله مهرجانا يجسد أهدافه الرئيسية المعلنة باعتباره مهرجانا لتلاقح الثقافات، مشيرين إلىأكمل القراءة »

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منذ 17 دقيقة


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