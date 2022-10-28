الصباح الفني
عكرود تتفاعل مع “طوطو”
تفاعلت الممثلة سناء عكرود مع قضية الرابور طوطو، إذ كتبت على صفحتها الخاصة بإنستغرام “كلنا عرضة للخطأ ومن حسن الحظ أن لدينا هذه الحرية، حرية الخطأ وتكوين الخلاصات و التعلم، أظن أن الوقت قد حان لكي يجتمع المتخاصمون مع هذا الولد (طوطو) ويظهروا له حبهم ورغبتهم بالمساعدة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا