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الصباح الفني

عكرود‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ “‬طوطو‭”‬

منذ 39 ثانية
سناء عكرود
تفاعلت‭ ‬الممثلة‭ ‬سناء‭ ‬عكرود‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬الرابور‭ ‬طوطو،‭ ‬إذ‭ ‬كتبت‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بإنستغرام‭ “‬كلنا‭ ‬عرضة‭ ‬للخطأ‭ ‬ومن‭ ‬حسن‭ ‬الحظ‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬هذه‭ ‬الحرية،‭ ‬حرية‭ ‬الخطأ‭ ‬وتكوين‭ ‬الخلاصات‭ ‬و‭ ‬التعلم،‭ ‬أظن‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لكي‭ ‬يجتمع‭ ‬المتخاصمون‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الولد‭ (‬طوطو‭) ‬ويظهروا‭ ‬له‭ ‬حبهم‭ ‬ورغبتهم‭ ‬بالمساعدة،‭أكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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