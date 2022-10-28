أســــــرة
6 أطعمة لا ينصح بها
تتسبب بعض الأطعمة في بطء عملية الشفاء من الأنفلونزا وبالتالي ينصح بتجنبها، ومن بينها الأطعمة الصلبة والمقرمشة، لأنها تتسبب، حسب ما يؤكده الخبراء في زيادة الكحة والتهاب الحلق. كما ينصح بتجنب استهلاك الأطعمة المصنعة، مثل اللحوم فهي غير صحية وتحتوي على دهون ضارة بالجسم، وبالتالي تضعف الجهاز المناعي، والشيءأكمل القراءة »
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