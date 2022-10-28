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الصباح الفني

الغافولي‭ ‬بعد‭ ‬المعاناة

منذ 3 دقائق
‮ ‬اختار‭ ‬الفنان‭ ‬زكرياء‭ ‬الغافولي‭ ‬تقاسم‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭ ‬معاناته‭ ‬بسبب‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد،‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭.‬ وقال‭ ‬الغافولي‭ ‬إن‭ ‬معاناته‭ ‬كانت‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬والدته‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬بدورها‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬وصعوبة‭ ‬التخلص‭ ‬منه،‭ ‬كما‭ ‬نشر‭ ‬صورتين‭ ‬لهما،‭ ‬الأولى‭ ‬بكيلوغرامات‭ ‬زائدة‭ ‬والثانية‭ ‬بعد‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭.‬ وعلق‭ ‬الغافولي‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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