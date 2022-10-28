الصباح الفني
الغافولي بعد المعاناة
اختار الفنان زكرياء الغافولي تقاسم بعض من تفاصيل معاناته بسبب الوزن الزائد، الذي نجح في التخلص منه. وقال الغافولي إن معاناته كانت مشتركة مع والدته التي واجهت بدورها الوزن الزائد وصعوبة التخلص منه، كما نشر صورتين لهما، الأولى بكيلوغرامات زائدة والثانية بعد التخلص منها. وعلق الغافولي علىأكمل القراءة »
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