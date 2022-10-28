اذاعة وتلفزيون
“زنقة كونتاكت”… البقرة والسكاكين
غرفة منتجي الأفلام تهاجم فريق عمله معتبرة المقطع الموسيقي “سم الأعداء في جرة عسل الوطن” لم تتوقف أزمات فيلم “زنقة كونتاكت”، عند خروج المركز السينمائي عن صمته ومعاقبة مخرج الفيلم اسماعيل العراقي ومنع عرض الفيلم بالمغرب وخارجه، لأنه أدرج مقطعا موسيقيا لمغنية موالية لبوليساريو، إذ مازالت تداعيات ذلكأكمل القراءة »
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