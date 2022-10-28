الصباح الفني
أحجام والرعب الحقيقي
أكد الممثل ياسين أحجام أنه يعيش رعبا حقيقيا بسبب أشغال بناء كانت سببا في تغييب كامل للرصيف، ما يجعل المارة يواجهون خطر التعرض إلى حوادث السير. ونشر أحجام مقطع فيديو على حسابه الرسمي على “إنستغرام” وعلق عليه قائلا “في شارع ابن سينا بالبيضاء في اتجاه مدرسة قبلأكمل القراءة »
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