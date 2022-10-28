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الصباح الفني

أحجام‭ ‬والرعب‭ ‬الحقيقي

منذ دقيقتين
‮ ‬أكد‭ ‬الممثل‭ ‬ياسين‭ ‬أحجام‭ ‬أنه‭ ‬يعيش‭ ‬رعبا‭ ‬حقيقيا‭ ‬بسبب‭ ‬أشغال‭ ‬بناء‭ ‬كانت‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬تغييب‭ ‬كامل‭ ‬للرصيف،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المارة‭ ‬يواجهون‭ ‬خطر‭ ‬التعرض‭ ‬إلى‭ ‬حوادث‭ ‬السير‭.‬ ونشر‭ ‬أحجام‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬وعلق‭ ‬عليه‭ ‬قائلا‭ “‬في‭ ‬شارع‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬بالبيضاء‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مدرسة‭ ‬قبل‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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