الرياضة
استنفار بالجامعة والتلفزيون لنقل المونديال
مفاوضات يقودها العرايشي ولقجع لشراء حقوق نقل أكبر عدد من المباريات بلغت مفاوضات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ومسؤولي “بي إن سبورت” أشواطا متقدمة، من أجل شراء حقوق نقل مباريات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وكشفت مصادر مطلعة،أكمل القراءة »
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