fbpx
الرياضة

الزمامرة يستعيد جمالي أمام سطاد

منذ دقيقتين
يستعيد نهضة الزمامرة مدافعه الأيسر يحيى جمالي في مباراته أمام ضيفه سطاد المغربي، التي تنطلق في الرابعة، اليوم (الجمعة)، في إطار الدورة الثامنة من بطولة القسم الثاني. واستنفذ اللاعب عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، الصادرة في حقه بعدما تلقى بطاقة حمراء في نهاية المباراة التي خاضها فريقه أمامأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى