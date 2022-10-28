الرياضة
الزمامرة يستعيد جمالي أمام سطاد
يستعيد نهضة الزمامرة مدافعه الأيسر يحيى جمالي في مباراته أمام ضيفه سطاد المغربي، التي تنطلق في الرابعة، اليوم (الجمعة)، في إطار الدورة الثامنة من بطولة القسم الثاني. واستنفذ اللاعب عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، الصادرة في حقه بعدما تلقى بطاقة حمراء في نهاية المباراة التي خاضها فريقه أمامأكمل القراءة »
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