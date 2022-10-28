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الصباح الفني

حوار‭ ‬افتراضي: البدراوي‭: “‬التبلبيلة‭” ‬أسلوب‭ ‬حياة

منذ دقيقتين
هذا‭ ‬حوار‭ ‬افتراضي،‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬في‭ ‬الواقع‭. ‬لكنه‭ ‬محاولة‭ ‬خيالية‭ ‬لاستنطاق‭ ‬شخصيات‭ ‬فنية‭ ‬وثقافية‭ ‬وسياسية‭ ‬ورياضية،‭ ‬لقول‭ ‬آراء‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬البوح‭ ‬بها‭ ‬علنا،‭ ‬والأسئلة‭ ‬والإجابات‭ ‬من‭ ‬الخيال،‭ ‬لكن‭ ‬الأكيد‭ ‬أنها‭ ‬تحكي‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭…. ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬التالي‭ ‬نقترب‭ ‬من‭ ‬شخصية‭ ‬عزيز‭ ‬البدراوي،‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬الرجاء،‭  ‬الذي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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