الصباح الفني
حوار افتراضي: البدراوي: “التبلبيلة” أسلوب حياة
هذا حوار افتراضي، لم يجر في الواقع. لكنه محاولة خيالية لاستنطاق شخصيات فنية وثقافية وسياسية ورياضية، لقول آراء ربما لا يصح البوح بها علنا، والأسئلة والإجابات من الخيال، لكن الأكيد أنها تحكي كثيرا عن الواقع…. في الحوار التالي نقترب من شخصية عزيز البدراوي، رئيس فريق الرجاء، الذيأكمل القراءة »
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