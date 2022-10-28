الرياضة
روسي: بريء من تهمة التزوير
قال إنه لم يزر بوركينافصو ودبلوم الوحيد من أوربا عقد الإطار الوطني، يوسف روسي، أول أمس (الأربعاء)، ندوة صحافية للدفاع عن موقفه من العقوبة التي صدرت في حقه من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والقاضية بتوقيفه خمس سنوات. وتساءل روسي عن الجهة المستفيدة من القرار، ومن كانأكمل القراءة »
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