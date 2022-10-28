وطنية
المطرودون ينتفضون في وجه بنعبد الله
حذر تيار “سنواصل الطريق”، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، مما أسماه “المضي قدما في عقد مؤتمر فاقد للشرعية القانونية، والأخلاقية”. وطالب رفاق عزالدين لعمارتي، العضو القيادي المطرود من الحزب، القيادة بالاحتفاء بالقرار القضائي، الذي انتصر لروح الديمقراطية، وأعاد الأمور إلى نصابها، حين قرر إلغاء قرار الطرد المتخذأكمل القراءة »
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