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وطنية

المطرودون‭ ‬ينتفضون‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬بنعبد‭ ‬الله

منذ دقيقتين
حذر‭ ‬تيار‭ “‬سنواصل‭ ‬الطريق‭”‬،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬مما‭ ‬أسماه‭ “‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬فاقد‭ ‬للشرعية‭ ‬القانونية،‭ ‬والأخلاقية‭”.‬ وطالب‭ ‬رفاق‭ ‬عزالدين‭ ‬لعمارتي،‭ ‬العضو‭ ‬القيادي‭ ‬المطرود‭ ‬من‭ ‬الحزب،‭ ‬القيادة‭ ‬بالاحتفاء‭ ‬بالقرار‭ ‬القضائي،‭ ‬الذي‭ ‬انتصر‭ ‬لروح‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وأعاد‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬نصابها،‭ ‬حين‭ ‬قرر‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الطرد‭ ‬المتخذ‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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