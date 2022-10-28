الرياضة
تواركة يزحف نحو المقدمة
أكد صحوته وتغلب على آسفي رغم النقص العددي يواصل اتحاد تواركة، الصاعد حديثا إلى القسم الأول، حصد النتائج الإيجابية، بعدما تغلب على أولمبيك آسفي، أول أمس (الأربعاء)، بهدفين لصفر بملعب مركب مولاي الحسن، لحساب الدورة السابعة من منافسات البطولة. وبدأ الفريق التوركي يزحف نحو المقدمة، بعدما أصبحأكمل القراءة »
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