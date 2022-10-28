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مرصد الأغنية يرفض الهيمنة السياسية
تخوف الفنانين من عودة الأوضاع السيئة بمكتب حقوق المؤلفين دعا المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية كل الفنانين والمبدعين والهيآت النقابية والجمعوية إلى الرفع من وتيرة التعبئة، لأن خطوة الإصلاح التي قام بها جلالة الملك في المجلس الوزاري تعد بداية حسنة ومحطة أخرى للاحتجاج بقوة على الاستخفاف بمطالبأكمل القراءة »
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